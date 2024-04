Polemiche all'Olimpico per l'espulsione di Celik nel primo tempo: rosso diretto per l'esterno della Roma e giallorossi in dieci.

Dopo il doppio vantaggio della Roma firmato Mancini-Dybala, la squadra giallorossa finisce in dieci per l'espulsione di Celik. Poco dopo la mezz'ora, infatti, l'esterno della Roma ha lasciato il prato dell'Olimpico per un rosso diretto rimediato per intervento da dietro su Leao. L'arbitro della sfida non ha avuto dubbi, rifilando il rosso a Celik senza rivedere quanto successo al monitor. L'articolo prosegue qui sotto