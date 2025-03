Roma-Athletic Bilbao, cosa serve ora per qualificarsi ai quarti? Il quadro dopo il risultato dell'andata

Roma ai quarti di Europa League 2025 se: come può qualificarsi al turno successivo dopo l'andata dell'Olimpico.

Andata il 6 marzo, ritorno il 13, sempre di giovedì. La Roma si gioca l'importantissimo accesso ai quarti di Europa League dopo aver superato il girone unico e i playoff del torneo, così da provare a conquistare una coppa continentale pochi anni dopo il successo in Conference League.

Impegnata all'Olimpico all'andata degli ottavi e a Bilbao nella partita di ritorno (l'Athletic gioca davanti ai propri tifosi in virtù del pass diretto dal girone), la Roma è reduce da un'ottima ultima parte di stagione in Serie A che fa ben sperare i fans giallorossi.

Ora però occorre superare una delle squadre più in forma di Spagna, in piena lotta per qualicarsi alla prossima Champions League. Cosa serve dunque, a livello di risultati, per andare al prossimo turno europeo: in palio i quarti.