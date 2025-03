Roma-Lazio in finale di Europa League? Quando si giocherebbe il Derby, il viaggio è cominciato

Dagli ottavi alla finale, due percorsi diversi per dare vita al possibile Derby di Roma: sarebbe una stracittadina mai vista prima.

Molti avrebbero voluto un Derby capitolino subito, agli ottavi di Europa League. Il sorteggio di Nyon, però, ha portato a partite e percorsi differenti per Roma e Lazio. Le due squadre della Capitale non possono giocare contro, all'Olimpico, fino alla finale. Un sollievo per tanti tifosi, decisi a non vivere nell'ansia per una stracittadina mai vista prima nella storia del torneo continentale.

Certo, una finale tutta romana per assegnare l'Europa League porterebbe ad un'apprensione infinita, per una gara ancor superiore rispetto al famoso Derby che decise la Coppa Italia con goal di Lulic. A differenza della certezza di una stracittadina che non ci sarà tra ottavi e semifinali, la finale rimane una possibilità per una delle due, o per entrambe.

Roma e Lazio hanno cominciato il proprio percorso congiunto nella fase ad eliminazione diretta il 6 marzo con l'andata degli ottavi: il primo passo per costruire l'accesso alla finale della prossima primavera.