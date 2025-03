Dove vedere Roma-Bilbao in tv oggi: andata degli ottavi, scelti i canali per la diretta

Roma-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming dalle 21:00, quando all'Olimpico si gioca l'andata degli ottavi di Europa League 2025.

Reduce da un periodo esaltante in Serie A, la Roma è riuscita a superare anche il girone e i playoff di Europa League accedendo alla partita degli ottavi contro quell'Athletic Bilbao già affrontato nel gruppo unico (1-1 all'Olimpico).

Mesi dopo si gioca nuovamente Roma-Athletic Bilbao, che i tifosi giallorossi non vedono l'ora di vedere in tv e streaming per capire se il momento d'oro proseguirà anche contro gli spagnoli e in particolare nell'Europa League 2025.

Non disponibile in chiaro, la partita della Roma di oggi (ore 21:00) è in abbonamento su Sky e NOW, che ha comunitato i canali in cui è possibile vederla questa sera in diretta.