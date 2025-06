Perché la Juventus gioca il Mondiale per Club? Come ha fatto a qualificarsi nonostante i risultati europei deludenti

Tre annate di Champions senza mai andare oltre gli ottavi, ma la Juve è al Mondiale. Pesa il regolamento FIFA: due per paese, massimo.

Comincia il Mondiale per Club. Negli Stati Uniti, dal 14 giugno, si decreta la squadra numero uno del pianeta. Un torneo che divide i tifosi ma non i club, tutti desiderosi di partecipare nelle prossime edizioni in virtù del montepremi ricchissimo messo in palio dalla FIFA (un miliardo di dollari, con 120 milioni raggiungibili dalle squadre top).

Le rappresentanti italiane al Mondiale 2025 sono Inter e Juventus, ovvero la finalista dell'ultima Champions e una delle squadre storicamente più importanti della storia, da tempo però fuori dalle migliori posizioni continentali dopo aver perso, oramai quasi un decennio fa, due finali europee contro Barcellona e Real Madrid.

Il sistema di qualificazione del Mondiale ha premiato l'Inter, ma anche una Juventus che rispetto alle altre squadre italiane ha ottenuto risultati leggermente migliori. Abbastanza per giocare il ricchissimo torneo di scena negli USA.