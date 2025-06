Come vedere le partite di Juventus e Inter al Mondiale per Club in replica, in differita e on demand

A giugno e luglio le partite del Mondiale per Club sono in diretta in chiaro, ma alcune si giocano in notturna: ecco come rivederle in seguito.

Con l'avvicinarsi del torneo, si discute a proposito del Mondiale per Club 2025. Sui social alcuni tifosi non capiscono l'utilità di una competizione così grande subito dopo la conclusione dei campionati, mentre altri non aspettavano altro che un Mondiale allargato a 32 squadre da diversi anni. Di certo saranno milioni i tifosi incollati allo schermo per vedere le partite, compresi quelli di Inter-Juventus. DIsputato in America, però, il Mondiale per Club ha spesso orari difficili per gli spettatori italiani, visto e considerando il calcio d'inizio di alcune sfide a mezzanotte e alle 3: del mattino. Inutile dire che la maggior parte dei fans guarderanno le partite solamente in seguito, tra la mattina e la sera seguente. Ma in che modo? L'articolo prosegue qui sotto