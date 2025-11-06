Pubblicità
Moise Kean FiorentinaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Kean non gioca Mainz-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'esclusione

Kean non fa parte dell'undici titolare della Fiorentina, di scena sul campo del Mainz in Conference League: il motivo dell'assenza.

Serata europea per la Fiorentina, alle prese con un forte vento di rivoluzione: dopo la nomina del nuovo direttore sportivo Roberto Goretti, la società viola si appresta a ufficializzare anche l'ingaggio di Paolo Vanoli in qualità di sostituto di Stefano Pioli.

Prima, però, spazio per l'impegno di Conference League che vede i toscani di scena in Germania per affrontare il Mainz nel terzo turno della League Phase: in campo dal 1', però, non ci sarà Moise Kean.

L'attaccante classe 2000 non fa parte dell'undici titolare schierato dal tecnico ad interim Daniele Galloppa: ma perché questa assenza? Infortunio o scelta tecnica?

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

    Tante novità tra le fila dei viola, a partire dall'attacco: chance per Piccoli in tandem con Fazzini. Turno di riposo per De Gea: tra i pali c'è il giovane Martinelli. Sohm mezzala, Nicolussi Caviglia in cabina di regia.

    FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa.

  • KEAN È IN PANCHINA

    Kean è stato regolarmente convocato per la trasferta tedesca e dunque è presente in panchina: non è affatto da escludere un ingresso a gara in corso, soprattutto qualora dovesse esserci bisogno dei suoi goal.

    Assieme all'ex Juventus troviamo: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio e Parisi.

  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA MAINZ-FIORENTINA: IL MOTIVO

    Kean è disponibile a tutti gli effetti e non risulta infortunato: la scelta di farlo partire dalla panchina si sposa con l'esigenza di affidarsi a un po' di sano turnover.

    In campionato, d'altronde, la punta vercellese le ha giocate tutte e sempre in veste di titolare: a differenza del contesto europeo, dove ha raccolto un solo gettone nel match d'andata del playoff contro gli ucraini del Polissya.

