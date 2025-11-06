Perché Kean non gioca Mainz-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'esclusione

Serata europea per la Fiorentina, alle prese con un forte vento di rivoluzione: dopo la nomina del nuovo direttore sportivo Roberto Goretti, la società viola si appresta a ufficializzare anche l'ingaggio di Paolo Vanoli in qualità di sostituto di Stefano Pioli.
Prima, però, spazio per l'impegno di Conference League che vede i toscani di scena in Germania per affrontare il Mainz nel terzo turno della League Phase: in campo dal 1', però, non ci sarà Moise Kean.
L'attaccante classe 2000 non fa parte dell'undici titolare schierato dal tecnico ad interim Daniele Galloppa: ma perché questa assenza? Infortunio o scelta tecnica?