Perché Kean non gioca Mainz-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'esclusione

Kean è stato regolarmente convocato per la trasferta tedesca e dunque è presente in panchina: non è affatto da escludere un ingresso a gara in corso, soprattutto qualora dovesse esserci bisogno dei suoi goal.

Assieme all'ex Juventus troviamo: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio e Parisi.