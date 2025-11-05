Chi è Roberto Goretti, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: ha preso il posto di Pradè

Fiorentina alle prese con una ricostruzione in piena regola, sia dirigenziale che tecnica: in attesa che venga scelto il nuovo allenatore al posto dell'esonerato Stefano Pioli, la società gigliata può annunciare il direttore sportivo.
Carica che d'ora in poi verrà ricoperta da Roberto Goretti, promosso dal ruolo di direttore tecnico in sostituzione di Daniele Pradè, con cui il rapporto si era chiuso nei giorni scorsi.
Ex centrocampista, Goretti avrà il compito di ricostruire una squadra precipitata all'ultimo posto della classifica di Serie A e bisognosa di nuova linfa per ripartire con rinnovato ottimismo.