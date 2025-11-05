Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Chi è Roberto Goretti, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: ha preso il posto di Pradè

La Fiorentina ha scelto Roberto Goretti come nuovo direttore sportivo al posto di Daniele Pradè, reduce dall'addio nei giorni scorsi.

Fiorentina alle prese con una ricostruzione in piena regola, sia dirigenziale che tecnica: in attesa che venga scelto il nuovo allenatore al posto dell'esonerato Stefano Pioli, la società gigliata può annunciare il direttore sportivo.

Carica che d'ora in poi verrà ricoperta da Roberto Goretti, promosso dal ruolo di direttore tecnico in sostituzione di Daniele Pradè, con cui il rapporto si era chiuso nei giorni scorsi.

Ex centrocampista, Goretti avrà il compito di ricostruire una squadra precipitata all'ultimo posto della classifica di Serie A e bisognosa di nuova linfa per ripartire con rinnovato ottimismo.

  • IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

    "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola".

  • CHI È ROBERTO GORETTI: LA CARRIERA

    Nato a Perugia il 28 maggio 1976, Goretti è cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città: è con questa che ha esordito in massima serie, l'8 settembre 1996 in occasione del successo casalingo sulla Sampdoria.

    Goretti, tra le altre, ha vestito anche la maglia del Napoli con cui ha vissuto l'amara retrocessione in B del 1998, al culmine di un campionato pessimo e chiuso all'ultimo posto con soli 14 punti all'attivo.

    Nella carriera da giocatore di Goretti troviamo anche Bologna, Reggiana, Ancona, Bari, Arezzo, Como e Foggia, prima del ritorno a Perugia dove ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2011.

    Da dirigente ha avuto un ruolo fondamentale sempre al Perugia che con lui ha vinto un campionato di Serie C e una Supercoppa di categoria, senza dimenticare i quattro playoff raggiunti in B.

    Tra il 2021 e il 2024 è stato il direttore sportivo di Cosenza e Reggiana: con gli emiliani ha festeggiato una promozione in B e una successiva salvezza. Risultati valsi la chiamata della Fiorentina che, dopo la nomina a direttore tecnico, lo ha investito del ruolo di d.s.

  • AL POSTO DI PRADÈ

    Goretti raccoglie l'eredità di Pradè, fresco di separazione dal club viola che il 1° novembre lo aveva così salutato.

    "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

    La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

    'A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro'".

