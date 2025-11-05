Chi è Roberto Goretti, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: ha preso il posto di Pradè

Nato a Perugia il 28 maggio 1976, Goretti è cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città: è con questa che ha esordito in massima serie, l'8 settembre 1996 in occasione del successo casalingo sulla Sampdoria.

Goretti, tra le altre, ha vestito anche la maglia del Napoli con cui ha vissuto l'amara retrocessione in B del 1998, al culmine di un campionato pessimo e chiuso all'ultimo posto con soli 14 punti all'attivo.

Nella carriera da giocatore di Goretti troviamo anche Bologna, Reggiana, Ancona, Bari, Arezzo, Como e Foggia, prima del ritorno a Perugia dove ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2011.

Da dirigente ha avuto un ruolo fondamentale sempre al Perugia che con lui ha vinto un campionato di Serie C e una Supercoppa di categoria, senza dimenticare i quattro playoff raggiunti in B.

Tra il 2021 e il 2024 è stato il direttore sportivo di Cosenza e Reggiana: con gli emiliani ha festeggiato una promozione in B e una successiva salvezza. Risultati valsi la chiamata della Fiorentina che, dopo la nomina a direttore tecnico, lo ha investito del ruolo di d.s.