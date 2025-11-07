Vanoli alla Fiorentina, accordo totale: i dettagli del contratto, il nuovo allenatore è al Viola Park per la firma

Ormai ci siamo: Paolo Vanoli si prepara a tornare alla Fiorentina, questa volta non più nelle vesti di allenatore bensì di calciatore, per diventare a tutti gli effetti il successore di Stefano Pioli.
La dirigenza viola, che qualche ora prima aveva già accolto Roberto Goretti nel proprio organigramma come nuovo direttore sportivo, ha dunque rotto gli indugi e scelto di puntare sull'ex allenatore del Torino, libero da mesi dopo l'addio ai granata.
Manca ormai poco, pochissimo, per vedere Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli ed è arrivata la fumata bianca. Nelle prossime ore l'ufficialità.