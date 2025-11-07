Pubblicità
Paolo VanoliGetty Images
Stefano Silvestri

Vanoli alla Fiorentina, accordo totale: i dettagli del contratto, il nuovo allenatore è al Viola Park per la firma

Il successore di Stefano Pioli sarà l'ex tecnico del Torino: dopo la risoluzione con il Torino, dove ha allenato lo scorso anno, è pronto a iniziare la nuova avventura in viola.

Ormai ci siamo: Paolo Vanoli si prepara a tornare alla Fiorentina, questa volta non più nelle vesti di allenatore bensì di calciatore, per diventare a tutti gli effetti il successore di Stefano Pioli.

La dirigenza viola, che qualche ora prima aveva già accolto Roberto Goretti nel proprio organigramma come nuovo direttore sportivo, ha dunque rotto gli indugi e scelto di puntare sull'ex allenatore del Torino, libero da mesi dopo l'addio ai granata.

Manca ormai poco, pochissimo, per vedere Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli ed è arrivata la fumata bianca. Nelle prossime ore l'ufficialità. 

  • VANOLI È AL VIOLA PARK

    Vanoli è arrivato in mattinata al Viola Park. L'allenatore era atteso al centro sportivo, dove in queste per firmerà il contratto che lo legherà ai viola fino al termine della stagione, pronto poi a cominciare il lavoro alla guida della squadra che domenica sarà in campo in casa del Genoa per un appuntamento importantissimo. 

  • NIENTE D'AVERSA O PALLADINO

    La Fiorentina ha scelto Vanoli nelle ultime ore, scrivendo in pratica la parola fine a una sorta di casting per scegliere l'erede di Pioli: quest'ultimo è stato esonerato dopo la tremenda sconfitta di domenica contro il Lecce, che ha lasciato i gigliati sul fondo della classifica.

    Battuta dunque la concorrenza di diversi profili finiti sotto la lente d'ingrandimento negli ultimi giorni: da Roberto D'Aversa a Raffaele Palladino. Meno concrete le piste che portavano ad altri tecnici, come Thiago Motta.

  • I DETTAGLI DEL CONTRATTO

    Secondo Sky, il contratto che Vanoli firmerà con la Fiorentina è annuale con opzione di rinnovo: una modalità ormai comune per gli allenatori che subentrano a stagione in corso.

    Non solo: l'ex tecnico del Torino avrà anche dei bonus a seconda del piazzamento finale dei viola in campionato.

  • RISOLTO IL CONTRATTO CON IL TORINO

    Affinché Vanoli diventi a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Fiorentina c'era bisogno che il tecnico trovasse l'accordo per liberarsi dal Torino: step andato regolarmente in porto.

    Vanoli ha allenato il Toro per una sola stagione prima di lasciare il proprio posto a Marco Baroni: nell'estate del 2024, però, aveva firmato con il club granata un contratto valido fino al 30 giugno del 2026.

  • IN PANCHINA COL GENOA

    Vanoli, una volta firmato il contratto, potrà sedersi in panchina già domenica, in casa del Genoa, altro scontro diretto fondamentale per i destini viola.

    A guidare Kean e compagni in Conference League contro il Mainz nell'ultima partita c'è stato intanto Daniele Galloppa, ovvero l'allenatore della Primavera. Non è andata bene, ancora una volta: i gigliati hanno perso 2-1 in Germania in pieno recupero.

