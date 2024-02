Napoli-Barcellona, Osimhen gioca o no? Le ultime sul nigeriano

Osimhen soltanto in tribuna per Napoli-Genoa dopo il rientro dalla Coppa d'Africa: la sfida al Barcellona è sempre più vicina.

Nuovo passo falso del Napoli, fermato al 'Maradona' da un Genoa decisamente coriaceo e disposto a vendere carissima la pelle: la rete di Ngonge nel finale ha evitato la sconfitta casalinga, a pochi giorni dal ritorno in Champions League.

Di Lorenzo e compagni sono infatti attesi dalla sfida interna contro il Barcellona, in programma mercoledì e valida per l'andata degli ottavi di finale: la curiosità maggiore dei tifosi azzurri è relativa alla presenza in campo o meno di Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano è rientrato piuttosto malconcio dalla Coppa d'Africa persa in finale dalla sua Nigeria al cospetto dei padroni di casa della Costa d'Avorio, ragion per cui nell'ultima uscita si è accomodato in tribuna.