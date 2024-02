Napoli-Genoa 1-1, cronaca, tabellino e voti: Ngonge salva gli azzurri al 90'

Un guizzo di Ngonge evita la sconfitta al Napoli in extremis: Frendrup illude il Grifone, poi il goal dell'ex Verona. Azzurri fuori tra i fischi.

Il Napoli si salva al 90', ma non evita i fischi. Al 'Maradona' contro il Genoa finisce 1-1, con un acuto di Ngonge ad evitare l'ennesimo passo falso agli azzurri andati momentaneamente sotto per merito di Frendrup.

I partenopei nel primo tempo producono mole offensiva ma peccano in cinismo, con Martinez bravo ad opporsi ai tentativi della squadra di Mazzarri. Retegui spaventa Meret in un paio di sortite e dimostra che il Grifone può far male, tesi avvalorata dall'inserimento vincente del centrocampista danese che porta in vantaggio i liguri.

L'articolo prosegue qui sotto

Mazzarri attinge dal proprio arsenale offensivo inserendo Lindstrom, Ngonge e Raspadori, ed il belga risponde presente, pescando il jolly in extremis con cui il Napoli spezza i sogni di gloria di un ottimo Genoa ma non viene risparmiato dai malumori di Fuorigrotta, contrariata per un'altra giornata deludente che arricchisce la stagione flop dei campioni d'Italia.