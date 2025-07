Musiala assolve Donnarumma dopo il grave infortunio: “Non c’è nessuno da incolpare”

Jamal Musiala torna a parlare dopo il grave infortunio riportato in PSG-Bayern: “Grazie a tutti per il supporto, cose come queste accadono”.

Hanno fatto il giro del mondo, le immagini dell’infortunio riportato da Jamal Musiala nel corso di PSG-Bayern, sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club. Il campione tedesco ha riportato una frattura del perone con lesioni alla caviglia sinistra. Un infortunio ovviamente molto grave che lo costringerà ad uno stop di circa cinque o sei mesi, ma dopo l’accaduto più ancora delle sue condizioni si è parlato della dinamica che ha portato ad esso. L'articolo prosegue qui sotto Alcuni infatti hanno puntato il dito contro Donnarumma, reo, a loro avviso, di essersi lanciato in un’uscita troppo avventata. Lo stesso Musiala, che nelle scorse ore è stato sopporto ad un intervento chirurgico, ha voluto però scagionare il portiere italiano del PSG.