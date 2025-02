Manna a pochi giorni da Napoli-Inter: "Dobbiamo essere orgogliosi, la vetta non era un obiettivo"

Il direttore sportivo del Napoli 'risponde' al collega Ausilio: "Magari noi tiferemo per l'Inter contro il Feyenoord per il bene del nostro calcio".

Manca sempre meno al big match tra la prima e la seconda della classe, che alla fine dei giochi potrebbe risultare decisivo nella corsa Scudetto: Napoli e Inter sono pronte ad affrontarsi nello scontro diretto che sabato infiammerà il 'Maradona'.

Squadre divise da un solo punto in classifica, col sorpasso nerazzurro andato in scena nell'ultimo turno: determinante il k.o. in quel di Como per i partenopei, all'indomani del sofferto successo di Lautaro e compagni sul Genoa.

Intervistato da 'Sport Mediaset', il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha provato ad allentare un po' la pressione e ha 'risposto' al collega Piero Ausilio: solo pochi giorni fa il d.s. interista aveva ammesso di firmare per lo Scudetto al Napoli in caso di Champions League nella bacheca dell'Inter.