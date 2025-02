Scudetto al Napoli e Champions League all'Inter, Ausilio ha la penna pronta: "Sì, firmo"

Il dirigente dell'Inter parla anche di come sono andate le cose qualche settimana fa a proposito di Joao Felix, alla fine acquistato dal Milan.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, si confessa. Si espone sullo Scudetto, la Champions League, il Napoli e Joao Felix.

Relativamente all'acquisto di Joao Felix da parte del Milan, si è parlato tantissimo dell'alternativa Inter nelle ultime settimane. Il portoghese, infatti, sarebbe potuto arrivare comunque a Milano, ma per vestire la maglia dei nerazzurri di Simone Inzaghi. In mezzo a diverse alternative per l'attacco, tra cui Asensio, alla fine però la società ha scelto di restare con l'attuale reparto d'attacco.

Ci pensa il ds Piero Ausilio a spiegare quanto successo a gennaio, con l'Inter che ha sì ricevuto la proposta di acquistare Joao Felix, ma che ha scelto di continuare la propria annata con Correa, Arnautovic, Taremi, Lautaro e Thuram.

Nelle scorse settimane voci e indiscrezioni hanno parlato di un mancato arrivo di Joao Felix o di un'altra punta in seguito alla mancata cessione di Correa e Arnautovic, per i quali erano arrivate proposte da Serie A e Premier League.

Allo stesso modo, intervistato da Sportmediaset, Ausilio ha risposto alla fatidica ipotetica domanda: firmerebbe per lo Scudetto al Napoli in caso di Champions League conquistata? Risposta positiva.