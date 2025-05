Luis Henrique all'Inter, può giocare il Mondiale per Club? Regolamento e come funziona il calciomercato

Un nuovo giocatore per l'Inter già a giugno, una novità rispetto al solito: Luis Henrique nuovo acquisto e in campo già al Mondiale per Club.

Luis Henrique sarà il primo acquisto dell'Inter 2025/2026. Sulla base di 25 milioni di euro, l'ala brasiliana lascerà il Marsiglia di De Zerbi per firmare un accordo con la squadra italiana fino al 2030.

Cinque anni di contratto con l'Inter per Luis Henrique, che andrà ad unirsi a Lautaro e compagni in vista di ogni torneo del nuovo anno. Ma non solo, visto quello che chiuderà l'annata 2024/2025 in terra americana.

Per il brasiliano, nonostante il calciomercato in teoria si svolga da luglio, ci sarà anche la possibilità di giocare il Mondiale per Club negli Stati Uniti già da metà giugno, prima della naturale scadenza contrattuale con il Marsiglia.