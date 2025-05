Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr? Dove giocherà ora, sarà al Mondiale per Club

Messaggio via social, per Cristiano Ronaldo sembra arrivata l'ora di cambiare squadra e continuare a giocare nel calcio professionistico.

La notizia era nell'aria, ora è anche praticamente ufficiale. Cristiano Ronaldo lascerà l'Al-Nassr, squadra in cui ha militato dopo aver abbandonato per la prima volta l'Europa. Via Instagram lo stesso lusitano sembra salutare il club delle ultime due annate e mezzo, visto il mancato rinnovo e il desiderio di cambiare aria.

"Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti" un messaggio corto e criptico, ma che sembra annunciare l'addio all'Al-Nassr per cominciare una nuova avventura, che di fatto lo porterà probabilmente a partecipare all'imminente Mondiale per Club 2025 insieme a quasi tutti i grandi campioni del mondo (Barcellona e Liverpool non ci saranno, così come il Napoli).

Dove andrà ora Cristiano Ronaldo, qualora arrivi effettivamente l'ufficiale saluto all'Al-Nassr? Per ora non c'è nulla di certo, ma la questione Mondiale per Club, come anticipato da Infantino, ma il portoghese potrebbe partecipare al torneo difendendo la maglia di un team marocchino o brasiliano.