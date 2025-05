Luis Henrique all'Inter, accordo raggiunto con il Marsiglia: le cifre del trasferimento, i dettagli del contratto e quando arriva

Fumata bianca tra Inter e Marsiglia per il laterale brasiliano classe 2001: firmerà un contratto di 5 anni, può debuttare al Mondiale per Club.

L'Inter ha messo a segno il suo primo colpo di mercato per la stagione 2025. Il club nerazzurro ha raggiunto in queste ore l’accordo con il Marsiglia per l’arrivo di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001.

Dopo settimane di trattative, la squadra di Simone Inzaghi ha trovato l’intesa con il club francese, definendo l’operazione per un totale di 25 milioni di euro, di cui 23 milioni fissi e 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Il giocatore firmerà un contratto quinquennale e sarà disponibile per il Mondiale per Club, che segnerà il suo debutto con la maglia nerazzurra.

La trattativa è in fase finale e l’ufficializzazione del trasferimento è attesa nei prossimi giorni, con l’apertura della finestra extra di mercato.