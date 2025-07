Lookman obiettivo primario dell'Inter: infortunio al polpaccio in attesa della fumata bianca tra i club

Intoppo fisico per Lookman, al centro della trattativa tra Inter a Atalanta: per lui un infortunio al polpaccio da valutare.

È l'uomo del momento, il più chiacchierato per distacco: non potrebbe essere altrimenti per Ademola Lookman, finito al centro della trattativa tra Atalanta e Inter nelle ultime roventi ore.

Il nigeriano è l'obiettivo primario dei nerazzurri milanesi, a caccia di un profilo offensivo duttile e in grado di garantire il proprio apporto in diverse situazioni tattiche, come richiesto dal nuovo tecnico Cristian Chivu.

Nel frattempo, però, Lookman deve fare i conti con un infortunio da valutare attentamente con i controlli clinici del caso.