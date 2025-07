L'Inter fa sul serio e vuole regalare Ademola Lookman a Chivu, l'offerta però non basta a soddisfare le richieste dell'Atalanta che pretende di più per cedere il nigeriano: c'è ancora distanza tra le parti.

Ademola Lookman vuole l'Inter, l'Inter vuole Ademola Lookman ma di mezzo c'è l'Atalanta.

La società bergamasca è come sempre un osso molto duro in sede di trattative e anche stavolta non intende fare sconti.

Per cedere uno dei suoi pezzi pregiati, insomma, l'Atalanta pretende di più rispetto a quanto offerto dall'Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

I nerazzurri di Milano hanno già formulato la loro offerta ufficiale, al momento rifiutata.