Vlahovic segna, ma non basta per evitare le critiche: "Sempre nervoso, ha troppo ego"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, non ha risparmiato critiche all'attuale bianconero: "Non è carino vederlo rimproverare Yildiz".

Dopo le vittorie contro avversari decisamente più deboli (sulla carta, come sempre), la Juventus è tornata sulla terra in seguito alla batosta subita contro il Manchester City. Un 5-2 senza storia per la squadra di Tudor, che giocherà comunque gli ottavi del Mondiale per Club, in particolare contro il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso.

Nonostante il secondo goal nel torneo, nonchè il secondo nella partita contro il Manchester City, non sono mancate le critiche a Dusan Vlahovic, attaccante bianconero da mesi al centro delle voci di mercato per una possibile cessione nel corso dell'estate.

Tra social e opinionisti si è levata la voce di un ex Juventus come Fabrizio Ravanelli, che nel post gara di Orlando non ha lasciato scampo a Vlahovic: una critica generale e non solo relativa alla partita persa malamente contro il Manchester City di Guardiola.