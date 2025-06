Il Milan sogna Gyokeres: costo e concorrenza, tutti gli ostacoli per arrivare al centravanti dello Sporting Lisbona

I rossoneri si aggiungono ai club che vogliono Gyokeres: le cifre dell'operazione e tutte le alternative allo svedese.

Il Milan prenderà un centravanti, e questo ormai è noto a tutti. E non sarà un centravanti qualsiasi ma con precise caratteristiche, almeno nell'idea di Massimiliano Allegri che vuole per la squadra un attaccante d'area, micidiale in zona goal.

Dopo l'acquisto di Santiago Gimenez a gennaio, il rossoneri quindi stanno sondando il mercato per un altro grande colpo in attacco e l'ultima clamorosa idea secondo la Gazzetta dello Sport porta a Victor Gyokeres.

Il centravanti dello Sporting Lisbona è in rottura con il club portoghese ed è difficile immaginare una permanenza nella sua attuale squadra. Il Milan sogna in grande con Gyokeres, reduce da due incredibili stagioni, l'ultima chiusa con oltre 50 goal.

L'articolo prosegue qui sotto

Un sogno che però non sarà facile da trasformare in qualcosa di più; dal prezzo alla concorrenza, la situazione e gli ostacoli per il Milan.