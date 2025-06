Juventus-Manchester City 2-5, pagelle e tabellino: Doku e Savinho super, Haaland non perdona, Alberto Costa, Kalulu e Nico Gonzalez disastrosi

Un Manchester City in giornata di grazia strapazza la Juve: i bianconeri sono agli ottavi, ma passano alle spalle di Haaland & co.

Il Manchester City, a Orlando, impartisce una dura lezione alla Juventus e si aggiudica il Gruppo G.

L'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club consegna il 5-2 della squadra di Pep Guardiola a quella di Igor Tudor, surclassata dopo aver provato a reggere l'urto alla maggiore qualità di una rivale piena di giovani affamati e talentuosi.

Doku lo lascia intendere a chiare lettere dopo appena 9 minuti, sbloccando un match riequilibrato a stretto giro dall'erroraccio di Ederson in costruzione che regala a Koopmeiners la palla dell'1-1. Da lì in poi, però, Madama - che incassa anche l'infortunio di Savona - crolla: una clamorosa autorete di Kalulu spiana la strada al City verso la goleada, arricchita dalle firme del solito Haaland (entrato in avvio di ripresa), Foden e Savinho (gran destro da fuori). A rendere meno pesante il passivo, per i bianconeri, ci pensa Vlahovic nel finale su assist al bacio di Yildiz (anch'egli inizialmente lasciato a riposo).

Juve agli ottavi, ma come seconda; per il City, invece, successo e scettro del raggruppamento meritati.