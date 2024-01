Juventus-Empoli 1-1, cronaca, tabellino e voti: Milik rovina tutto, Baldanzi riprende Vlahovic

Il polacco viene espulso dopo 18 minuti e i bianconeri mancano l'allungo sull'Inter: il solito Vlahovic non basta, Baldanzi gela lo Stadium.

Il risultato che non ti aspetti. La Juventus, penalizzata dalla follia di Milik, non va oltre l’1-1 in casa contro l’Empoli. E consente all’Inter, quindi, di poter sfruttare un’occasione importante. Ai bianconeri non basta, quindi, la massima applicazione.

MILIK ESPULSO DOPO 18 MINUTI: LA MOVIOLA DI JUVENTUS-EMPOLI

Il primo tempo della Juve, essenzialmente, si incaglia sulla grave leggerezza di Milik su Cerri – rosso giustissimo post chiamata del VAR – che lascia i bianconeri in inferiorità numerica. Dalla supremazia territoriale, con un buon approccio, a ovvi problemi nelle coperture. Punizione di Vlahovic, Miretti male da posizione più che favorevole. Empoli pressoché mai pericoloso dalle zone di Szczesny.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa è botta e risposta tra le due squadre: il solito Vlahovic, il talentuoso Baldanzi. Nel mezzo, in chiave bianconera, tanta inevitabile sofferenza legata al rosso. Vecchia Signora che prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Attento Szczesny sul destro velenoso di Cambiaghi, nient’altro da dichiarare nelle battute finali.