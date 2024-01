Juventus-Empoli, Milik espulso: c'era il rosso? La moviola della partita e perchè il VAR ha richiamato l'arbitro

La Juventus rimane in dieci dopo venti minuti per il rosso a Milik: gara in salita per i bianconeri dopo l'espulsione subita.

Ultima partita prima del Derby d'Italia per la Juventus, che allo Stadium affronta l'Empoli del nuovo arrivato Nicola. Pronti via, i bianconeri fanno i conti con un rosso rifilato a Milik. Espulsione pesante per il polacco, considerando lo scontro di San Siro previsto nel 23esimo turno: il rosso sventolato da Marinelli costringerà Milik a guardare la gara dalla tribuna causa squalifica. Ma si è trattato di un rosso giusto? Vediamo la moviola di quanto successo e della partita tra Juventus ed Empoli. L'articolo prosegue qui sotto