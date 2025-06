Jashari al Milan, vuole solo la Serie A: Tare all'assalto di un altro centrocampista

Il centrocampista del Bruges piace da tempo al Milan e potrebbe essere il prossimo rinforzo rossonero: si continuerà con la trattativa.

Samuele Ricci è vicino, Luka Modric arriverà dopo il Mondiale per Club. Ma, nel tentativo di rinforzare il reparto di centrocampo, il Milan non si ferma: il prossimo obiettivo si chiama Ardon Jashari, che ha già comunicato al Bruges di volere solamente l'Italia e in particolare la maglia rossonera. Le altre offerte arrivate sul tavolo del club belga non verranno prese in considerazione, nel tentativo di lasciare il paese solamente per approdare in Serie A.

Come riporta Fabrizio Romano, la trattativa è ben lontana dall'essere chiusa, ma i club continueranno a parlare nei prossimi giorni. Il Bruges, in particolare, chiede più di 27 milioni, ovvero l'ultima offerta arrivata dall'Italia.

Classe 2022 elvetico, Jashari potrebbe rappresentare il futuro del Milan in mediana al pari di Ricci, ma bisognerà capire se il team meneghino e in particolare Tare si avvicineranno alla cifra richiesta dal Bruges, che tra parte fissa e bonus potrebbe arrivare a 35-40 milioni. Fin qui, considerando anche i 5 di bonus proposti, il Milan si è spinto al massimo fino a 32.