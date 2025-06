La lista di Tare e Allegri, tutti gli obiettivi di mercato del Milan: dai terzini al centravanti, ma la priorità è a centrocampo con Xhaka

La lista della spesa di Tare e Allegri è lunghissima: rossoneri pronti a una profonda rivoluzione della rosa, con un centrocampo da ricostruire.

Una sessione di calciomercato particolarmente intensa e significativa, che fa rima con rifondazione: Igli Tare è pronto a scuotere e rivoltare la rosa del Milan per cercare di riportare il club rossonero ai piani alti del calcio italiano. In poco più di due mesi il Diavolo cambierà volto e fisionomia, come confermato dallo stesso direttore sportivo nell’incontro con la stampa avvenuto a Casa Milan nella giornata di martedì. Un restyling profondo, un mercato da studiare e programmare con lucidità e lungimiranza, per consegnare a Max Allegri una squadra funzionale e calibrata alle esigenze stagionali dei rossoneri, che non avranno impegni europei a scandire la settimana-tipo.

Serviranno almeno 7-8 innesti per rinforzare i vari settori del campo e per far fronte alle partenze di giocatori del calibro di Reijnders o Theo Hernandez. La lista della spesa è lunghissima, ma la priorità è ben chiara: il reparto più urgente da sistemare è il centrocampo, visto che il modulo scelto per il nuovo Milan è il 4-3-3.