Inter-Udinese dimostra ancora una volta quello che Frattesi può dare: da titolare segna (quasi) sempre

Frattesi sfrutta le poche opportunità da titolare, ma la situazione all'Inter non cambierà: il suo ruolo è questo, lui lo interpreta alla perfezione.

I favori del pronostico sono stati rispettati già da metà primo tempo. Inter-Udinese si è chiusa nel giro di pochi minuti, una volta che Arnautovic non ha fatto rimpiangere il non presente (acciaccato) Lautaro Martinez. Se il vantaggio a San Siro (in silenzio dalle parti della Curva Nord per i primi venti minuti) porta la firma dell'austriaco, il raddoppio è arrivato con il piattone di Davide Frattesi diciasette minuti più tardi. Fondamentale, visto il goal di Solet che ha alla fine riaperto la sfida nella ripresa.

Per Frattesi sono cinque le reti nella Serie A 2024/2025, le stesse di Calhanoglu e solo una in meno di Dumfries. Si tratta di un dato da non sottovalutare, considerando il suo ruolo da seconda scelta a differenza dei colleghi, imprescindibili di Inzaghi al pari dei due cannonieri in doppia cifra (Lautaro Martinez e Thuram).

Negli scorsi mesi si è parlato continuamente di una possibile partenza di Frattesi, sia per gennaio, sia per giugno. La Roma, la Premier League, diverse possibilità per un giocatore che in Nazionale brilla e segna da titolare, facendo lo stesso anche nelle poche (pochissime) partite da primo minuti sotto Simone Inzaghi.

Il trio di centrocampisti interisti è intoccabile e può essere scalfito solo per cause di forza maggiore, leggasi infortuni, o turnover nei periodi più duri dell'anno. Per Frattesi la titolarità contro l'Udinese è arrivata proprio causa turnover, con Barella a riposo dopo le partite di Nations League. L'ex Sassuolo non ha perso l'occasione di mandare un messaggio a Inzaghi, segnando per l'ennesima volta dopo essere stato scelto dal primo minuto.