Inter-Udinese, Curva Nord in silenzio per i primi 20 minuti: perché? Confermato anche nelle prossime partite

La Curva Nord dell'Inter ha deciso di rimanere in silenzio per i primi venti minuti delle partite casalinghe: stop per la prima parte di gara.

Come annunciato a pochi giorni da Inter-Udinese, la Curva Nord ha deciso di rimanere in silenzio per i primi venti minuti di partita. Il settore nerazzurro non ha cambiato idea, confermando che nelle prossime partite farà lo stesso per tutte le partite di San Siro.

Per ascoltare il tifo della Curva Nord interista, dunque, da Inter-Udinese alle prossime gare di Serie A (con la Champions League e la Coppa Italia nel mezzo) il resto dei fans di San Siro e quelli da casa dovranno d'ora in avanti aspettare il ventunesimo minuto. Questo almeno fino a quando, a meno di una conferma fino al termine della stagione, non verrà cambiata idea.

Perché la Curva Nord dell'Inter ha scelto di protestare? La scelta è dovuta ai rincari per lo stadio, giudicati troppo eccessivi dai fans nerazzurri presenti nel settore più caldo di San Siro.