Perché Lautaro Martinez, Barella, Dumfries e Bastoni non giocano Inter-Udinese: infortunio, squalifica o scelta tecnica di Inzaghi?

Inter vs Udinese

I nerazzurri scendono in campo con diverse modifiche rispetto all'undici abituale: i motivi legati all'assenza di diversi titolari.

In attesa di Napoli-Milan, l'Inter ha la possibilità di allungare sui partenopei: vincendo la gara delle 18 contro l'Udinese, valida per la trentesima giornata di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi si porterebbe a +6 sulla seconda in classifica.

L'Inter, però, giocherà senza diverse pedine chiave. Senza, insomma, diversi giocatori che abitualmente fanno parte del suo undici titolare. Ovvero Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni.

Perché i quattro moschettieri nerazzurri non scenderanno in campo dall'inizio contro l'Udinese? La motivazione legata all'assenza di ciascuno.