È un'Inter schiacciasassi: il traguardo dei 100 punti non è impossibile

L'Inter continua a macinare vittorie: decima di fila in un 2024 praticamente perfetta. Il sogno dei 100 punti finali può diventare realtà.

La Serie A continua ad avere una sola padrona: è l'Inter di Simone Inzaghi, capace di portare a casa la decima vittoria consecutiva di un 2024 dal percorso nettissimo e sotto gli occhi di tutti.

I nerazzurri si sono imposti anche in quel di Lecce con un poker utile a certificare la qualità e la profondità di una rosa che non teme alcun turnover: guidata da capitan Lautaro, l'Inter non ha minimamente risentito dei numerosi cambi che hanno stravolto l'undici iniziale, completamente a suo agio in un campo complicato come il 'Via del Mare'.

Segno che la strada verso la vittoria finale è ben tracciata, magari col raggiungimento di un traguardo che darebbe ulteriore lustro all'impresa: quella soglia dei 100 punti mai toccata in passato e finora 'di proprietà' della Juventus di un certo Antonio Conte.