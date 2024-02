Lautaro Martinez re di Lecce-Inter: goal numero 100 e poi 101 in Serie A

Al Via del Mare è stata la serata di Lautaro: cinque anni e mezzo dopo il primo goal nel nostro campionato, ecco il numero 100 e 101.

Lautaro Martinez non ha riposato nemmeno a Lecce, come al contrario sembrava prevedibile alla vigilia. E la scelta di Simone Inzaghi ha avuto effetto, sia dal punto di vista collettivo che individuale.

Proprio Lautaro ha aperto le marcature dopo un quarto d'ora, portando l'Inter in vantaggio. Ma non solo: l'argentino ha anche tagliato un prestigioso traguardo, segnando la rete numero 100 in Serie A.

Dopo il goal di nove giorni fa alla Salernitana, nel facile 4-0 inflitto al fanalino di coda del campionato, Lautaro non ha risparmiato neppure il Lecce. E da 99 è arrivato a quota 100.