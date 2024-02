Sette cambi rispetto al match con l'Atletico, quattro goal e clean sheet: l'Inter di chi ha giocato non fa rimpiangere quella dei titolarissimi.

Nonostante l'ampio vantaggio in classifica e la vittoria nell'andata degli ottavi di Champions League, l'Inter torna da Lecce, se possibile, con ancora più convinzioni e autostima nei propri mezzi.

Inzaghi, rispetto al match contro l'Atletico, ha operato sette cambi nella formazione iniziale. Il risultato? Uno 0-4 netto, forte, autorevole, mai in discussione dal vantaggio del 15esimo minuto targato Lautaro, con due sole parate nel corso di tutto il match da parte del (secondo) portiere nerazzurro. Nulla, insomma, è sembrato cambiare rispetto al solito, seppur la formazione in campo fosse stravolta.

Le reti di Frattesi e di de Vrij, oltre alla doppietta di Lautaro, regalano al tecnico nerazzurro delle certezze importantissime per il proseguo di stagione: la consapevolezza della forza delle cosiddette seconde linee, meno impiegate rispetto ai titolarissimi ma non per questo meno utili o decisive.