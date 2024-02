L'Inter celebra l'intervento di Sommer su Lukaku: "Non a casa mia"

Prestazione opaca del belga, ipnotizzato da Sommer: un'uscita vincente celebrata sui social dall'Inter.

Diciannovesimo successo in campionato per l'Inter che, dopo aver avuto la meglio nello scontro diretto contro la Juventus, si ripete all'Olimpico anche contro la Roma del grande ex Romelu Lukaku.

Proprio il bomber belga era tra i giocatori maggiormente sotto la luce dei riflettori, atteso da un esame importante non solo a livello tecnico ma anche psicologico, al cospetto della squadra in cui ha avuto modo di giocare per tre stagioni.

Prestazione scialba per Lukaku, molto simile a quella andata in scena all'andata e caratterizzata dai fischi assordanti di tutto il 'Meazza': a spiccare è l'errore al 70' di Roma-Inter, momento cruciale che avrebbe potuto conferire un esito diverso all'incontro.