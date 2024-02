Roma-Inter 2-4, cronaca, tabellino e voti: Thuram sontuoso, controrimonta nerazzurra

L'Inter vola momentaneamente a +7 sulla Juventus: controrimonta che fa male alla Roma in quel dell'Olimpico.

L'Inter sa soltanto vincere in questo 2024: settimo successo su sette incontri disputati per la squadra di Simone Inzaghi, presente all'Olimpico ma in tribuna, per far fronte alla squalifica comminatagli dopo il Derby d'Italia. La Roma regge un tempo e deve fare i conti la realtà dopo le tre vittorie con cui si era aperta l'era De Rossi.

Come da previsione, l'avvio dei padroni di casa è arrembante: la carica dell'Olimpico accompagna le trame dei giallorossi, puniti quasi per caso dall'inzuccata di Acerbi che però non spegne l'inerzia di Pellegrini e compagni.

È proprio il capitano a mettere lo zampino nelle due reti che valgono la rimonta già nel primo tempo: Mancini ed El Shaarawy regalano un intervallo da incubo ai ragazzi oggi guidati da Massimiliano Farris.

Il vice di Inzaghi può però ammirare una squadra completamente diversa al rientro in campo, più decisa e consapevole della propria forza: la Roma, al contrario, sparisce dal terreno di gioco ed è costretta a subire la controrimonta frutto del sigillo di Thuram e dell'autorete di Angeliño.

L'Inter congela il possesso e si prende pochissimi rischi in un finale ben controllato, in cui arriva anche il poker di Bastoni: ora sono sette i punti di vantaggio sulla Juventus, impegnata lunedì contro l'Udinese.