Roma-Inter, Lukaku ci ricasca: altro flop contro il suo passato

Belga tra i peggiori in campo nel k.o. della Roma all'Olimpico: altra prova incolore dopo quella dell'andata.

Roma-Inter ci ha raccontato dello strapotere di una squadra capace di vincere 19 partite in 23 gare disputate, al cospetto di un'avversaria riportata sulla Terra dopo un primo tempo spaziale: nulla da fare per i giallorossi, travolti in una ripresa completamente dominata dalla favorita numero uno per lo Scudetto.

Tra i più attesi c'era certamente Romelu Lukaku, bollato come traditore dal tifo meneghino dopo l'incredibile epilogo della vicenda che in estate non ha sancito il suo ritorno in nerazzurro dal Chelsea.

Il belga ha sofferto ancora la pressione, risultando inconcludente e dannoso per la manovra orchestrata da De Rossi: un'altra uscita incolore contro il suo passato.