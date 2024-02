Da doppio ex quando giocava ad eterno promesso sulla panchina nerazzurra: Inter-Atletico Madrid è la partita di Simeone.

Da giocatore è stato un leader amatissimo di entrambe le squadre, oggi guida da 13 anni consecutivi l'Atletico Madrid ma a più riprese ha dichiarato ufficialmente che un giorno allenerà l'Inter.

Per tutti questi motivi Inter-Atletico Madrid, suggestiva sfida proposta dal calendario della Champions League per gli ottavi di finale, non potrà mai essere e non sarà per Diego Pablo Simeone una partita come tutte le altre.

"Mi piace moltissimo l'Italia e ho tanti amici - ha ribadito una volta ancora il 'Cholo' ai microfoni di 'Sky' prima della sfida di andata a San Siro -. Un giorno parleremo sicuramente di me allenatore qui in Italia".