Il Verona e il caso André Silva: operazione saltata nonostante le visite mediche

Poteva essere uno dei nuovi protagonisti della Serie A, ma il suo arrivo è saltato in maniera clamorosa quando si attendeva solo l’ufficialità.

Tra tutte le società di Serie A, nessuna si è mossa più del Verona nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il club scaligero ha letteralmente rivoluzionato la rosa a disposizione di Marco Baroni cedendo diversi titolari inamovibili e accogliendo qualcosa come otto giocatori nuovi.

Gli innesti potevano in realtà essere nove, ma c’è un’operazione che è saltata in maniera clamorosa quando ormai si attendeva solo l’ufficialità: quella che avrebbe dovuto portare André Silva in Italia.