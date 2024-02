Swiderski al Verona, sarà titolare? Noslin, Tavsan, Mitrovic, Henry, Bonazzoli, Cruz, come cambia l'attacco

Tanti nuovi arrivati per il Verona ed innumerevoli alternative per Baroni, che potrà scegliere tra diversi esterni e prime punte.

Il Verona ha stravolto la sua rosa, soprattutto in attacco. Il mercato di gennaio cambia il volto della squadra di Baroni, che ha salutato Ngonge e Saponara in avanti, ma anche portato alla corte gialloblù nuovi volti offensivi come Swiderski, Noslin e Mitrovic.

Un mare di esterni, punte e giocatori che possono essere schierati nelle più svariate posizioni all'interno del 4-2-3-1 con cui gioca il Verona.

Tra i nuovi acquisti e i giocatori confermati a Verona dopo il mercato di gennaio 2024, chi giocherà titolare in avanti negli ultimi quattro mesi di Serie A?