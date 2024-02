Il Milan supera l’ostacolo Rennes, Kjaer: “Bene il primi 15’, poi l’arbitro ha iniziato a decidere”

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, critica l’operato dell’arbitro Joao Pinheiro: “Ci diceva che dovevamo essere più veloci per giocare”.

Una sconfitta che non lascia strascichi e che anzi va archiviata come quelle indolore.

Il Milan cade sul campo del Rennes battuto per 3-2, ma quello maturato in Francia è un risultato che non impedisce ai rossoneri di prolungare il loro cammino europeo e di staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

La squadra guidata da Stefano Pioli è riuscita ad amministrare il rassicurante 3-0 dell’andata e a superare l’ostacolo nonostante qualche affanno.

A rendere più complicata la serata dei meneghini anche due rigori fischiati dall’arbitro Joao Pinheiro, uno dei quali causato da Simon Kjaer.

Il difensore danese, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Sky’, ha criticato l’operato del fischietto portoghese.