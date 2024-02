Rennes-Milan 3-2, cronaca, tabellino e voti: sconfitta indolore, rossoneri agli ottavi

I rossoneri di Pioli perdono in Francia, ma passano il turno: in rete Jovic e Leao, Per i francesi tripletta di Bourigeaud.

Non si può certo dire di essersi annoiati, al Roazhon Park: anche perché il Rennes ci ha provato in tutti i modi, ma alla fine, com'era prevedibile, a passare il turno è stato il Milan.

Non sono comunque mancati i campanelli d'allarme, in certi frangenti, per la formazione di Stefano Pioli: partenza incredibile dei francesi, che passano in vantaggio meritatamente con Bourigeaud, al primo goal di una partita comunque da ricordare.

Il pari lo firma Jovic: qualcuno dice che "si è fatto perdonare" per Monza. Non proprio: in ogni caso, colpo di testa vincente al 44' e buon messaggio lanciato a tutti.

Nella ripresa il Milan si complica la vita: Kjaer causa un calcio di rigore che cambia il risultato, vista la realizzazione, di nuovo, di Bourigeaud, ma ci pensa Leao a riequilibrare il risultato. Ripartenza, difesa puntata e un pizzico di fortuna. Ci sta.

Poi Jovic colpisce con la mano in area, trasformando, anche a causa della tripletta (due goal su rigore) di Bourigeaud il finale in un vero e proprio assalto.

I rossoneri di Stefano Pioli giocheranno gli ottavi di Europa League, ma qualcosa, della serata francese, va ricordata. E non per forza in positivo.