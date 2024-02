Il ‘canto del Gallo’: Belotti segna, convince e trasforma la Fiorentina

Andrea Belotti ha trovato il primo goal con la Fiorentina: una prova da incorniciare e tanto lavoro per la squadra.

E’ presto forse per parlare di ‘panacea di tutti i mali’, ma probabilmente non è un caso che la Fiorentina si sia ritrovata nel giorno in cui Andrea Belotti ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia gigliata addosso.

La compagine viola centra la sua prima vittoria nel 2024 battendo 5-1 il Frosinone ed in un colpo solo spazza via i timori e le amnesie che l’hanno bloccata nelle ultime settimane e torna a proporre un gioco a tratti entusiasmante.

Merito anche di un attaccante, Belotti appunto, che si è messo al servizio della squadra e che con i suoi movimenti ha regalato ‘ossigeno’ ai compagni di reparto.