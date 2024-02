Fiorentina-Frosinone 5-1, cronaca, tabellino e voti: rinascita viola, a segno anche Belotti e Nico Gonzalez

La Fiorentina torna alla vittoria in campionato e lo fa imponendosi per 5-1 contro il Frosinone: primo goal in viola per Belotti.

Serviva una vittoria, la prima del 2024, alla Fiorentina per mettersi alle spalle il primo vero momento di crisi della sua stagione e la vittoria è arrivata tra le mura amiche del Franchi contro il Frosinone. Un successo che ha tanto i contorni della ‘boccata d’ossigeno’ non solo perché consente di tornare a muovere la classifica, ma anche perché per diversi tratti del match si è tornata a vedere quella squadra capace di imporre un gioco offensivo e spettacolare. Non è forse un caso che la cosa sia accaduta in concomitanza del ritorno di Nico Gonzalez dal 1’ e della prima presenza da titolare di Andrea Belotti (suo il goal che ha aperto i giochi) al centro dell’attacco. Sì perché la Fiorentina è parsa sciogliersi in fase offensiva, grazie anche agli spazi che è tornata a trovare sugli esterni. L'articolo prosegue qui sotto Eppure la partita non si era aperta nel migliore dei modi. Nei primissimi minuti era stato infatti il Frosinone, sceso in campo senza il minimo timore reverenziale, a farsi preferire. La squadra allenata da Di Francesco ha provato ad approfittare delle incertezze iniziali dei viola, ma le è mancato il guizzo giusto per portarsi in vantaggio nel suo momento migliore. La Fiorentina torna dunque ad avvicinarsi alle squadre in lotta per il quarto posto e lo fa regalandosi un pokerissimo che potrebbe valere la svolta. Il Frosinone invece, frenato anche da qualche incertezza difensiva, incappa nella sua seconda sconfitta consecutiva.