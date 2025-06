Guerra Israele-Iran, Taremi è bloccato in patria: l'attaccante dell'Inter si trova a Teheran

L'attaccante dell'Inter si trova in Iran e non può raggiungere la squadra in America per il Mondiale per Club: spazio aereo chiuso.

Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, è bloccato a Teheran, capitale dell'Iran da ieri al centro della guerra con Israele. Gli attacchi del paese di Netanyahu e la risposta di quello di Khamenei hanno portato alla chiusura dello spazio aereo: ora come ora, in una situazione alquanto dura, il bomber non può lasciare la capitale Teheran.

A differenza dei compagni dell'Inter, già in America per preparare la prima sfida del Mondiale per Club contro il Monterrey (di scena il prossimo 18 giugno), Taremi era tornato in patria per partecipare ad una cerimonia di premiazione, in cui ha ricevuto il 'Toopa Award' come miglior giocatore del paese nella prima edizione del Pallone d'Oro iraniano.

Per questo Taremi si trova a Teheran insieme alla famiglia, impossibilitato a raggiungere gli Stati Uniti dalla giornata di venerdì (si era presentato in aeroporto, ma ovviamente non c'è stata la possibilità di partire): l'Inter e la famiglia si sono messi in contatto con il giocatore, ma ora come ora è impossibile sapere se, e quando, l'ex Porto potrà lasciare l'Iran nei prossimi giorni.