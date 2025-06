Dove vedere il Mondiale per Club oggi: diretta tv gratis delle partite e orario italiano

Mondiale per Club, come guardare le partite di Juventus, Inter e di tutte le altre squadre impegnate nel torneo negli Stati Uniti.

32 squadre, una sola vincitrice. Il Mondiale per Club allargato si gioca in America tra il 14 giugno e il 13 luglio, quando, al MetLife, impianto di New York, si deciderà la prima squadra capace di conquistare il torneo con il nuovo formato.

Tra Italia e Stati Uniti ci sono otto ore di differenza e per questo motivo molte partite saranno visibili in diretta tv e streaming solamente in notturna. Partite, comunque, recuperabili anche in replica e in differita la mattina e la sera seguente per chi non riuscirà ad vedere le gare, tra cui quelle di Inter e Juventus, alle 3:00.

In questa pagina la programmazione tv, in chiaro, giorno per giorno: quali sono le partite trasmesse nella giornata odierna, a che ora vederle in Italia live e in differita.