Griglia di partenza MotoGP: le posizioni di Bagnaia, Marquez e Martin nel Gran Premio di Thailandia 2025

Qualifiche MotoGP, comincia il Motomondiale con la prima gara in Thailandia: i fratelli Marquez davanti a Bagnaia domenica 2 marzo.

Bagnaia e i fratelli Marquez a caccia di Martin, vincitore del Mondiale di MotoGP 2024. Comincia in Thailandia, a Burinam, il Motomondiale 2025, con i fratelli Marquez davanti a tutti nelel qualifiche per la gara che si corre nel sud-est asiatico domenica mattina.

Jorge Martin, Campione del Mondo di MotoGP, non corre in Thailandia per un infortunio rimediato allenandosi ad Andorra su una moto da supermotard, che di fatto non gli permetterà di esserci neanche nella secnda gara in Argentina.

Nella griglia di partenza del Gran Premio di Thailandia 2025 ci sono i Marquez davanti a Bagnaia, i più veloci nelle qualifiche in vista della gara a Burinam di domenica 2 marzo: vediamo tutte le posizioni.