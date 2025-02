Il mondiale della MotoGP 2025 riparte dalla Thailandia: ecco dove vedere il primo GP della stagione in tv e streaming.

Inizia il mondiale 2025 della MotoGP. Nel weekend dell'1-2 marzo, infatti, la classe regina delle due ruote torna in pista per il primo Gran Premio della stagione che si disputa sul circuito di Buriram, in Thailandia.

Non ci sarà al via il campione del Mondo in carica, Jorge Martin, il quale salterà i primi due GP a causa di un serio infortunio accusato in allenamento. I riflettori saranno dunque puntati sulla nuova coppia Ducati, formata da Francesco Bagnaia, vice campione del Mondo e vincitore dei titoli 2022 e 2023, e Marc Marquez, sei volte campione iridato e alla caccia di un titolo che gli manca dal 2019.

Di seguito ecco tutte le informazioni su dove vedere in tv e in streaming il Gran Premio della Thailandia, primo appuntamento ufficiale della stagione 2025 di MotoGP.