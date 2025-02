MotoGP orari domenica: su TV8, Sky e NOW nelle prime ore del mattino, comincia il Motomondiale 2025

Il motomondiale 2025 comincia il Thailandia, domenica mattina di scena la Motogp: si può seguire in diretta anche in chiaro, da Burinam.

Nella mattinata di domenica 2 marzo comincia il Motomondiale 2025. Via alla Moto GP, con Pecco Bagnaia che dopo il secondo posto dello scorso Mondiale proverà a strapapre il titolo allo spagnolo Martin.

Come nelle ultime stagioni, la prima gara della Moto GP 2025 si può vedere in diretta in chiaro su TV8, nonchè con gli abbonamenti a Sky (e dunque Sky Go o NOW): tutti i protagonisti del Mondiale correranno domenica nelle prime ore italiane della mattinata, in diretta dalla Thailandia.

Nel circuito di Burinam, in Thailandia, si corre la gara sprint sabato mattina, dunque domenica Moto 3, Moto 2 e infine la tanto attesa prima sfida di Motogp che terrà incollati davanti allo schermo milioni di appassionati.