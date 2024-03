Come giocherà il Lecce con Gotti: modulo, formazione e titolari

Dopo l'esonero di D'Aversa, il Lecce ha deciso di ripartire da Gotti per centrare la missione salvezza: possibile cambio modulo per i giallorossi.

Il crollo verticale del Lecce nell'ultimo periodo e il deplorevole episodio che l'ha visto protagonista con la testata rifilata ad Henry, hanno fatto calare il sipario sull'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina salentina.

Dopo un grande avvio di stagione, con i giallorossi che nel mese di ottobre aveva raggiunto addirittura il terzo posto, la formazione leccese ha intrapreso una preoccupante parabola discendente che ora coinvolge Baschirotto e compagni in una serratissima lotta per scongiurare lo spettro della Serie B.

Uno scenario dal quale, fino a poco tempo fa, il Lecce sembrava potersene guardare con una certa serenità, ma la crisi di risultati in cui è incappata la formazione neopromossa non ha fatto altro che riscrivere i connotati della stagione.

Per centrare l'obiettivo, la società ha deciso di affidarsi a Luca Gotti che, in attesa dell'ufficialità, è stato individuato come profilo ideale per dare una sterzata a questo momento complicatissimo.

Di seguito andiamo a vedere come giocherà il Lecce di Gotti.