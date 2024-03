La società salentina e l’allenatore si incontreranno questa mattina: posticipato al pomeriggio l’allenamento, possibile la separazione consensuale.

Sono ore caldissime in casa Lecce. La sconfitta contro il Verona nello scontro di diretto per la salvezza è passata in secondo piano dopo l’episodio che ha visto protagonista il tecnico dei salentini Roberto D’Aversa.

Al triplice fischio, gli animi in campo si sono surriscaldati con alcuni calciatori delle due squadre che sono venuti a contatto sul rettangolo verde di gioco.

Lo stesso D’Aversa è entrato in campo e, come confermano le immagini, ha rifilato una testata all’attaccante del Verona Thomas Henry.

Tutto sotto gli occhi dell’arbitro Chiffi, che ha espulso entrambi.

L’episodio potrebbe portare alla rottura immediata tra D’Aversa e il Lecce, che ieri ha pubblicato subito una nota in cui ha condannato il gesto del proprio allenatore.