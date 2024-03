Finale assolutamente concitato al Via del Mare: gli animi si surriscaldano e scattano due cartellini rossi.

La posta in palio era altissima e a farla completamente sua è stato il Verona.

La compagine rossoblù si è imposta per 1-0 sul campo del Lecce mettendo in cascina tre punti pesantissimi in ottica salvezza.

Una partita, quella del Via del Mare, che ha regalato emozioni ed un finale quanto mai concitato.

Gli animi sono infatti diventati incandescenti dopo il triplice fischio finale quando in campo alcuni diverbi hanno dato vita ad una vera e propria rissa.